Гоффен переиграл Дель Потро на "Мастерсе" в Шанхае

Бельгиец Давид Гоффен, "посеянный" под 11-м номером, переиграл в первом круге турнира серии "Мастерс" в Шанхае аргентинца Хуана Мартина Дель Потро - 4:6, 6:3, 7:5. В другом матче стартового раунда испанец Фелисиано Лопес на тай-брейке третьего сета сломил сопротивление 10-го "сеяного", своего соотечественника Давида Феррера. Матч продолжался 2 часа 30 минут.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Shanghai Rolex Masters

Призовой фонд 5 452 985 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ф. Лопес (Испания) – Феррер (Испания, 10) – 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:4)

Гоффен (Бельгия, 11) – Дель Потро (Аргентина) – 4:6, 6:3, 7:5

Пуйе (Франция, 13) – Вердаско (Испания) – 6:3, 6:3

Гранольерс Испания) – Сугита (Япония) – 7:5, 7:6 (7:2)

Лоренци (Италия) – Гарсия Лопес (Испания) – 5:7, 7:6 (7:2), 6:3

Сок (США) – Пелья (Аргентина) – 7:6 (7:3), 7:5