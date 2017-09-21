Гоффен, Пэр и Зверев вышли в четвертьфинал турнира в Метце

Бельгиец Давид Гоффен выиграл у испанца Николаса Альмагро в матче второго круга турнира в Метце. В других встречах француз Кенни Де Шеппер обыграл соотечественника Николя Маю, швейцарец Анри Лааксонен уступил немцу Мише Звереву, румын Мариуш Копил переиграл француза Лукаса Пуйе, а Бенуа Пэр одолел испанца Марселя Гранольерса​.

Метц (Франция)

Турнир ATP Moselle Open

Призовой фонд 482 060 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Гоффен (Бельгия, 2) - Альмагро (Испания) - 3:6, 6:3, 6:3

Копил (Румыния) - Пуйе (Франция, 3) - 7:6 (7:4), 7:6 (8:6)

Пэр (Франция, 7) - Гранольерс М. (Испания) - 6:1, 6:2

Зверев М. (Германия, 5) - Лааксонен (Швейцария) - 6:4, 6:4

Де Шеппер (Франция, LL) - Маю (Франция, WC) - 6:4, 7:5