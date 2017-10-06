Гоффен и Шварцман сыграют в полуфинале турнира в Токио

Бельгиец Давид Гоффен обыграл француза Ришара Гаске в четвертьфинале турнира в Токио. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 7:5, 6:2. В полуфинале он сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом, который победил американца Стива Джонсона – 6:0, 7:5.
Токио (Япония)
Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships
Призовой фонд 1 563 795 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Гоффен (Бельгия, 4) – Гаске (Франция) – 7:5, 6:2
Шварцман (Аргентина, 8) – Джонсон (США) – 6:0, 7:5
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