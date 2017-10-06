Гоффен и Шварцман сыграют в полуфинале турнира в Токио

Бельгиец Давид Гоффен обыграл француза Ришара Гаске в четвертьфинале турнира в Токио. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 7:5, 6:2. В полуфинале он сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом, который победил американца Стива Джонсона – 6:0, 7:5.

Токио (Япония)

Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 1 563 795 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Гоффен (Бельгия, 4) – Гаске (Франция) – 7:5, 6:2

Шварцман (Аргентина, 8) – Джонсон (США) – 6:0, 7:5