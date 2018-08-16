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Гоффен и Карреньо Буста - в третьем круге турнира в Цинциннати


Бельгийский теннисист Давид Гоффен обыграл француза Бенуа Пэра во втором круге турнира АТР в Цинциннати - 5:7, 6:4, 6:2.

Также в третий круг вышел испанец Пабло Карреньо Буста, который победил американца Брэдли Клана - 6:4, 6:4.

Цинциннати (США) 

Турнир ATP Western & Southern Open 

Призовой фонд 5 669 360 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Давид Гоффен (Бельгия, 11) - Бенуа Пэр (Франция) - 5:7, 6:4, 6:2

Пабло Карреньо Буста (Испания, 13) - Брэдли Клан (США, Q) - 6:4, 6:4

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