Гоффен и Карреньо Буста - в третьем круге турнира в Цинциннати

Бельгийский теннисист Давид Гоффен обыграл француза Бенуа Пэра во втором круге турнира АТР в Цинциннати - 5:7, 6:4, 6:2.
Также в третий круг вышел испанец Пабло Карреньо Буста, который победил американца Брэдли Клана - 6:4, 6:4.
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 5 669 360 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Давид Гоффен (Бельгия, 11) - Бенуа Пэр (Франция) - 5:7, 6:4, 6:2
Пабло Карреньо Буста (Испания, 13) - Брэдли Клан (США, Q) - 6:4, 6:4
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