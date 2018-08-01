Герасимов вышел во второй круг турнира в Мексике

Белорус Егор Герасимов вышел во второй круг турнира в Лос-Кабосе, обыграв австралийца Бернарда Томича. В других встречах Сэм Керри переиграл Лукаса Гомеса, Кэмерон Норри одолел Праджнеша Гуннесварана, Фелисиано Лопес оказался сильнее Мохамеда Сафвата, а Маркос Гирон выиграл у Марсело Аревало.

Лос-Кабос (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano de Tenis Mifel presentado por Cinemex

Призовой фонд 715 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Сэм Керри (США, 5) – Лукас Гомес (Мексика, WC) – 6:2, 6:3

Кэмерон Норри (Великобритания) – Праджнеш Гуннесваран (Индия, Q) – 6:2, 6:2

Егор Герасимов (Белоруссия) – Бернард Томич (Австралия) – 6:4, 6:3

Фелисиано Лопес (Испания, 8) – Мохамед Сафват (Египет, Q) – 7:6 (7:3), 6:4

Маркос Гирон (США, Q) – Марсело Аревало (Сальвадор) – 6:2, 7:5

Петер Полански (Канада) - Даниэль Элахи Галан (Колумбия, LL) - 6:4, 3:6, 6:2