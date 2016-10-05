Гаске вышел во второй круг турнира в Пекине

Француз Ришар Гаске победил в матче первого круга турнира в Пекине американца Сэма Керри – 2:6, 6:3, 6:2. В других встречах Малек Джазири из Туниса обыграл аргентинца Гвидо Пелью – 6:4, 6:4, а испанец Пабло Карреньо Буста взял верх над австралийцем Бернардом Томичем – 6:3, 6:1.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 2 916 550 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Гаске (Франция, 8) – Керри (США) – 2:6, 6:3, 6:2

Джазири (Тунис) – Пелья Г. (Аргентина) – 6:4, 6:4

Карреньо Буста (Испания) – Томич Б. (Австралия) – 6:3, 6:1