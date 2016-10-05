09:47 | ТЕННИС — ATP

Гаске вышел во второй круг турнира в Пекине

0
0
0

Француз Ришар Гаске победил в матче первого круга турнира в Пекине американца Сэма Керри – 2:6, 6:3, 6:2. В других встречах Малек Джазири из Туниса обыграл аргентинца Гвидо Пелью – 6:4, 6:4, а испанец Пабло Карреньо Буста взял верх над австралийцем Бернардом Томичем – 6:3, 6:1.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 2 916 550 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Гаске (Франция, 8) – Керри (США) – 2:6, 6:3, 6:2

Джазири (Тунис) – Пелья Г. (Аргентина) – 6:4, 6:4

Карреньо Буста (Испания) – Томич Б. (Австралия) – 6:3, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/beijing/2016/

0
0
0


Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Новый вид уголовного наказания появится в России...

Правительство заплутало в поисках рецепта финансового благополучия...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ