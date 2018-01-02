Гаске вышел во второй круг турнира в Дохе

Француз Ришар Гаске, посеянный на турнире в Дохе под пятым номером, в первом круге обыграл представителя Доминиканской Республики Эстрелью Бургоса. Встреча, продолжавшаяся 52 минуты, завершилась со счетом 6:0, 6:2.
Во втором круге Гаске встретится с представителем Греции Стефаносом Циципасом.
Доха (Катар)
Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open
Призовой фонд 1 286 675 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Гаске (Франция, 5) - Эстрелья Бургос (Доминиканская Республика) - 6:0, 6:2
Травалья (Италия, Q) - Али-Мутава (Катар, WC) - 6:1, 6:2
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