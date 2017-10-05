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09:21 | Теннис — ATP

Гаске вышел в четвертьфинал турнира в Токио, Долгополов вылетел


Француз Ришар Гаске победил Лу Еньсуня из Тайваня во втором круге турнира в Токио – 6:0, 7:6 (7:5). В четвертьфинале он сыграет с победителем матча Мэттью Эбден (Австралия) – Давид Гоффен (Бельгия).

В другой встрече украинец Александр Долгополов проиграл американцу Стиву Джонсону – 2:6, 4:6. В следующем круге Джонсон сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом.

Токио (Япония)

Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 1 563 795 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Гаске (Франция) – Лу Еньсунь (Тайвань) – 6:0, 7:6 (7:5)

Джонсон (США) – Долгополов (Украина) – 6:2, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/tokio/2017/

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