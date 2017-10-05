Гаске вышел в четвертьфинал турнира в Токио, Долгополов вылетел

Француз Ришар Гаске победил Лу Еньсуня из Тайваня во втором круге турнира в Токио – 6:0, 7:6 (7:5). В четвертьфинале он сыграет с победителем матча Мэттью Эбден (Австралия) – Давид Гоффен (Бельгия).
В другой встрече украинец Александр Долгополов проиграл американцу Стиву Джонсону – 2:6, 4:6. В следующем круге Джонсон сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом.
Токио (Япония)
Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships
Призовой фонд 1 563 795 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Гаске (Франция) – Лу Еньсунь (Тайвань) – 6:0, 7:6 (7:5)
Джонсон (США) – Долгополов (Украина) – 6:2, 6:4
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