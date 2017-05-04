Гаске сыграет с Андерсоном в четвертьфинале турнира в Эшториле

Француз Ришар Гаске в двух сетах обыграл аргентинца Карлоса Берлока во втором круге турнира ATP в Эшториле. В следующем раунде его соперником станет Кевин Андерсон из ЮАР, одолевший хозяина корта Жоау Домингеша.
В другом поединке испанец Пабло Карреньо Буста нанес поражение соотечественнику Томми Робредо и в четвертьфинале встретится с еще одним представителем этой страны Николасом Альмагро.
Эшторил (Португалия)
Турнир ATP Millennium Estoril Open
Призовой фонд 482 060 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Андерсон (ЮАР) – Домингеш (Португалия, Q) – 5:7, 6:3, 7:5
Гаске (Франция, 2) – Берлок (Аргентина) – 6:1, 6:4
Альмагро (Испания) – Элиаш (Португалия) – 6:1, 6:2
Карреньо Буста (Испания, 1) – Робредо (Испания) – 7:6 (7:5), 7:5