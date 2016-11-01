Гаске, Раонич и Бердых - в третьем круге турнира в Париже

Ришар Гаске в матче второго круга турнира в Париже в двух сетах победил Стива Джонсона. Также в третий круг пробились Милош Раонич и Томаш Бердых.
Париж (Франция)
Турнир ATP BNP Paribas Masters
Призовой фонд 3 748 925 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Гаске (Франция, 12) - Джонсон (США) - 6:4, 7:6 (13:11)
Раонич (Канада, 4) - Карреньо Буста (Испания) - 7:6 (7:5), 6:4
Бердых (Чехия, 7) - Соуза Ж. (Португалия) - 6:3 3:6, 7:5
Первый круг
Мюллер Ж. (Люксембург) - Альмагро (Испания) - 6:3, 6:3
Карлович (Хорватия) - Лайович (Сербия, Q) - 7:6 (7:4), 7:6 (7:5)
Лопес Ф. (Испания) - Эрбер (Франция, Q) - 7:6 (7:3), 6:4
Сок (США) - Кольшрайбер (Германия) - 6:2, 7:6 (7:3)