Гаске, Раонич и Бердых - в третьем круге турнира в Париже

Ришар Гаске в матче второго круга турнира в Париже в двух сетах победил Стива Джонсона. Также в третий круг пробились Милош Раонич и Томаш Бердых.

Париж (Франция)

Турнир ATP BNP Paribas Masters

Призовой фонд 3 748 925 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Гаске (Франция, 12) - Джонсон (США) - 6:4, 7:6 (13:11)

Раонич (Канада, 4) - Карреньо Буста (Испания) - 7:6 (7:5), 6:4

Бердых (Чехия, 7) - Соуза Ж. (Португалия) - 6:3 3:6, 7:5

Первый круг

Мюллер Ж. (Люксембург) - Альмагро (Испания) - 6:3, 6:3

Карлович (Хорватия) - Лайович (Сербия, Q) - 7:6 (7:4), 7:6 (7:5)

Лопес Ф. (Испания) - Эрбер (Франция, Q) - 7:6 (7:3), 6:4

Сок (США) - Кольшрайбер (Германия) - 6:2, 7:6 (7:3)