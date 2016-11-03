Гаске проиграл на турнире в Париже

Американец Джек Сок обыграл Ришара Гаске в третьем круге турнира в Париже – 6:2, 3:6, 7:5. В четвертьфинале турнира Сок встретится с победителем пары Джон Изнер – Ян-Леннард Штруфф.

В другом матче Милош Раонич, посеянный на турнире под четвертым номером, обыграл уругвайца Пабло Куэваса (16-й номер посева).

В четвертьфинале Раонич встретится с победителем Нишикори-Цонга.

Париж (Франция)

Турнир ATP BNP Paribas Masters

Призовой фонд 3 748 925 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Раонич (Канада, 4) – Куэвас (Уругвай, 16) – 4:6, 6:1, 6:2

Сок (США) – Гаске (Франция, 12) – 6:2, 3:6, 7:5