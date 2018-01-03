Гаске не смог выйти в четвертьфинал турнира в Дохе

Француз Ришар Гаске проиграл греку Стефаносу Циципасу в матче второго круга турнира в Дохе. Встреча завершилась поражением пятой ракетки турнира со счетом 3:6, 4:6.

В следующем раунде Циципас встретится с австрийцем Домиником Тимом.

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 286 675 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Циципас (Греция, Q) - Гаске (Франция, 5) - 6:3, 6:4

Монфис Г. (Франция, WC) - Штруфф (Германия) - 6:3, 1:6, 6:3

Пелья Г. (Аргентина) - Травалья (Италия, Q) - 7:6, 6:3