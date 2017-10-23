Гаске и Симон - во втором круге турнира в Вене

Француз Ришар Гаске победил испанца Фелисиано Лопеса в первом круге турнира в Вене. Встреча закончилась в двух сетах со счетом 6:2, 6:3. Во втором круге он сыграет с победителем матча Андрей Рублев (Россия) – Доминик Тим (Австрия).

В другой встрече турнира француз Жиль Симон обыграл Эрнеста Гулбиса из Латвии – 6:3, 6:3. Его следующим соперником станет либо немец Александр Зверев, либо серб Виктор Троицки.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open 500

Призовой фонд 2 035 415 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Гаске (Франция) – Лопес (Испания) – 6:2, 6:3

Симон (Франция) - Гулбис (Латвия, WC) - 6:3, 6:3