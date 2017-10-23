Гаске и Симон - во втором круге турнира в Вене

Француз Ришар Гаске победил испанца Фелисиано Лопеса в первом круге турнира в Вене. Встреча закончилась в двух сетах со счетом 6:2, 6:3. Во втором круге он сыграет с победителем матча Андрей Рублев (Россия) – Доминик Тим (Австрия).
В другой встрече турнира француз Жиль Симон обыграл Эрнеста Гулбиса из Латвии – 6:3, 6:3. Его следующим соперником станет либо немец Александр Зверев, либо серб Виктор Троицки.
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open 500
Призовой фонд 2 035 415 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Гаске (Франция) – Лопес (Испания) – 6:2, 6:3
Симон (Франция) - Гулбис (Латвия, WC) - 6:3, 6:3
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