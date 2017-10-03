Гаске и Раонич - во втором круге турнира в Токио

Француз Ришар Гаске победил американца Сэма Керри в первом круге турнира в Токио – 6:4, 7:6 (7:2). В следующем раунде он встретится с победителем матча Таро Даниэль (Япония) – Лу Еньсунь (Тайвань).

В другой встрече турнира канадец Милош Раонич обыграл серба Виктора Троицки - 6:3, 6:4.

Токио (Япония)

Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 1 563 795 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Гаске (Франция) – Керри (США, 6) – 6:4, 7:6 (7:2)

Раонич (Канада, 3) - Троицки (Сербия) - 6:3, 6:4

Шварцман (Аргентина, 8) – Янг (США) – 6:2, 7:5