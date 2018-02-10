Гаске и Пуйе - в финале турнира в Монпелье

Французы Ришар Гаске и Лукас Пуйе сыграют в финале турнира в Монпелье. Гаске одолел первого "сеяного" Давида Гоффена, а Пуйе пробился в решающий матч в игре с Жо-Вилфридом Цонга. Цонга выиграл первый сет со счетом 6:1, а при счете 5:5 во втором снялся с поединка.

Монпелье (Франция)

Турнир ATP Open Sud de France

Призовой фонд 501 345 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Ришар Гаске (Франция, 5) - Давид Гоффен (Бельгия, 1) - 6:4, 0:6, 6:3

Лукас Пуйе (Франция, 2, WC) - Жо-Вилфрид Цонга (Франция, 3) - 1:6, 5:5 отказ 2-го игрока