Гаске и Фоньини вышли в четвертьфинал турнира в Бостаде

Определились все четвертьфиналисты турнира в Бостаде. Итальянец Фабио Фоньини выиграл у Микаэля Имера, француз Ришар Гаске взял верх над Геральдом Мельцером.
Бостад (Швеция)
Турнир ATP SkiStar Swedish Open
Призовой фонд 501 345 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Федерико Дельбонис (Аргентина) - Джон Миллмэн (Австралия, 8) - 6:4, 6:4
Фабио Фоньини (Италия, 3) - Микаэль Имер (Швеция, WC) - 1:6, 6:4, 6:2
Каспер Рууд (Норвегия, WC) - Давид Феррер (Испания, 7) - 7:5, 6:2
Ришар Гаске (Франция, 4) - Геральд Мельцер (Австрия) - 1:6, 6:3, 6:1
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