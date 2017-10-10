Гаске и Чилич вышли третий круг турнира в Шанхае

В матче второго круга турнира в Шанхае француз Ришар Гаске одержал победу над корейцем Чон Хеном – 3:6, 6:4, 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 26 минут. В следующей стадии турнира Гаске встретится с победителем пары Давид Гоффен – Жиль Симон.

Хорват Марин Чилич оказался сильнее британца Кайла Эдмунда (6:3, 7:6(7:5)). Встреча продлилась 1 час 39 минут. Следующим соперником четвертого "сеяного" станет победитель пары У Ди – Стив Джонсон.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Shanghai Rolex Masters

Призовой фонд 6 216 400 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Гаске (Франция) – Чон Хен (Корея) – 3:6, 6:4, 6:3

Чилич (Хорватия, 4) – Эдмунд (Великобритания) – 6:3, 7:6(7:5)

Турнирная таблица здесь