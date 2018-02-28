Гарсия Лопес стал четвертьфиналистом в Сан-Паулу

Испанец Гильермо Гарсия Лопес вышел в четвертьфинал турнира в Сан-Паулу. Со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 6:4 он оказался сильнее аргентинца Федерико Дельбониса. Испанский теннисист выполнил шесть эйсов, допустил семь двойных ошибок и трижды взял чужую подачу. В четвертьфинале Гарсия Лопес сыграет с победителем пары Жоау Домингеш – Фабио Фоньини.

Сан-Паулу (Бразилия)

Турнир ATP Brasil Open

Призовой фонд 516 205 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Леонардо Майер (Аргентина, 5) - Карлос Берлок (Аргентина) - 7:5, 6:4

Гильермо Гарсия Лопес (Испания) - Федерико Дельбонис (Аргентина, 8) - 7:6(7:3), 4:6, 6:4