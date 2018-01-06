23:17 6 января | Теннис — ATP

Гаэль Монфис: "Не ожидал победы на первом же турнире после возвращения, но очень счастлив этому"


Французский теннисист Гаэль Монфис после победы над россиянином Андреем Рублевым в финале турнира в Дохе отметил, что не ожидал выиграть первый же турнир после возвращения. Он также добавил, что счастлив завоевать трофей.

Отметим, что для 31-летнего француза этот турнир стал первым официальным после US Open-2017.

– Я очень счастлив. Мне сильно нравится этот турнир, я каждый год с удовольствием приезжаю сюда, и вот наконец я смог завоевать здесь титул, – приводит официальный сайт ATP слова Монфиса. – В 2016 году я был в отличной форме, едва ли не лучшей в карьере. Тогда мне удался отличный сезон, я закончил его на 6-й строчке.

Однако в 2017-м я не смог играть на том же уровне и в итоге взял длинную паузу. Не могу сказать, что ожидал победы на первом же турнире, но очень счастлив, что добился этого.

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Материалы других СМИ
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