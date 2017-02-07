Габашвили проиграл в первом круге турнира в Софии, взяв за два сета лишь один гейм

Россиянин Теймураз Габашвили уступил немцу Седрику-Марселю Штебе в первом круге турнира ATP в Софии. Габашвили уверенно выиграл первый сет, но во втором и третьем сумел взять лишь один гейм. Напомним, что россиянин попал в основную сетку соревнований как "лаки лузер".

В другом поединке Жиль Мюллер из Люксембурга обыграл француза Матиаса Бурга.

София (Болгария)

Турнир ATP Garanti Koza Sofia Open

Призовой фонд 482 060 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Штебе (Германия, Q) – ГАБАШВИЛИ (Россия, LL) – 2:6, 6:0, 6:1

Мюллер (Люксембург, 5) – Бург (Франция, Q) – 6:3, 6:2