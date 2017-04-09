Габашвили проиграл Теннису в квалификации турнира в Хьюстоне

Россиянин Теймураз Габашвили не сумел выйти в основную сетку турнира ATP в Хьюстоне. Во втором круге он в двух сетах уступил хозяину корта Теннису Сандгрену – 3:6, 2:6. Поединок продлился 1 час и 23 минуты.