Фоньини выиграл турнир ATP в Лос-Кабосе

Итальянец Фабио Фоньини, посеянный на турнире ATP в Лос-Кабосе под вторым номером, в финале обыграл первую ракетку соревнований аргентинца Хуана Мартина Дель Потро. Встреча, продолжавшаяся 1 час и 21 минуту, завершилась со счетом 6:4, 6:2.

Лос-Кабос (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano de Tenis Mifel presentado por Cinemex

Призовой фонд 715 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Фабио Фоньини (Италия, 2) – Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 1) – 6:4, 6:2.