Фоньини выиграл турнир ATP в Лос-Кабосе

Итальянец Фабио Фоньини, посеянный на турнире ATP в Лос-Кабосе под вторым номером, в финале обыграл первую ракетку соревнований аргентинца Хуана Мартина Дель Потро. Встреча, продолжавшаяся 1 час и 21 минуту, завершилась со счетом 6:4, 6:2.
Лос-Кабос (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano de Tenis Mifel presentado por Cinemex
Призовой фонд 715 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Фабио Фоньини (Италия, 2) – Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 1) – 6:4, 6:2.
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