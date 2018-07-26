Фоньини проиграл победителю квалификации в Гштааде

Первая ракетка турнира в Гштааде Фабио Фоньини не смог выйти в четвертьфинал турнира в Гштааде. Итальянец уступил эстонцу Юргену Зоппу, пробившемуся в основную сетку из квалификации.
Гштаад (Швейцария)
Турнир ATP J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad
Призовой фонд 501 345 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Ласло Джере (Сербия) - Борна Чорич (Хорватия, 3) - 6:4, 1:6, 6:1
Виктор Галович (Хорватия, LL) - Феликс Оже-Альяссим (Канада, WC) - 3:6, 6:4, 6:2
Юрген Зопп (Эстония, Q) - Фабио Фоньини (Италия, 1) - 6:1, 3:6, 6:3
Факундо Баньис (Аргентина, Q) - Марк-Андреа Хуслер (Швейцария, WC) - 7:6 (12:10), 6:1
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