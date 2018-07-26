Фоньини проиграл победителю квалификации в Гштааде

Первая ракетка турнира в Гштааде Фабио Фоньини не смог выйти в четвертьфинал турнира в Гштааде. Итальянец уступил эстонцу Юргену Зоппу, пробившемуся в основную сетку из квалификации.

Гштаад (Швейцария)

Турнир ATP J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad

Призовой фонд 501 345 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Ласло Джере (Сербия) - Борна Чорич (Хорватия, 3) - 6:4, 1:6, 6:1

Виктор Галович (Хорватия, LL) - Феликс Оже-Альяссим (Канада, WC) - 3:6, 6:4, 6:2

Юрген Зопп (Эстония, Q) - Фабио Фоньини (Италия, 1) - 6:1, 3:6, 6:3

Факундо Баньис (Аргентина, Q) - Марк-Андреа Хуслер (Швейцария, WC) - 7:6 (12:10), 6:1