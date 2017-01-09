Фоньини проиграл Кольшрайберу в Сиднее

Итальянец Фабио Фоньини в двух сетах уступил немцу Филиппу Кольшрайберу в первом круге турнира ATP в Сиднее. Его соотечественник Паоло Лоренци в трех сетах одолел другого представителя Германии - Флориана Майера. Британец Кайл Эдмунд проиграл в поединке с австрийцем Мэтью Бартоном, португалец Гаштау Элиаш обыграл хозяина корта Кристофера О`Коннелла.

Сидней (Австралия)

Турнир ATP Apia International Sydney

Призовой фонд 437 380 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Кольшрайбер (Германия, 5) – Фоньини (Италия) – 6:4, 6:4

Лоренци (Италия) – Майер Ф. (Германия) – 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5)

Бартон (Австрия, Q) – Эдмунд (Великобритания) – 7:6 (7:3), 7:6 (7:5)

Элиаш (Португалия, Q) – О`Коннелл (Австралия, Q) – 6:7 (3:7), 6:4, 6:1