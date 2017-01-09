Фоньини проиграл Кольшрайберу в Сиднее

Итальянец Фабио Фоньини в двух сетах уступил немцу Филиппу Кольшрайберу в первом круге турнира ATP в Сиднее. Его соотечественник Паоло Лоренци в трех сетах одолел другого представителя Германии - Флориана Майера. Британец Кайл Эдмунд проиграл в поединке с австрийцем Мэтью Бартоном, португалец Гаштау Элиаш обыграл хозяина корта Кристофера О`Коннелла.
Сидней (Австралия)
Турнир ATP Apia International Sydney
Призовой фонд 437 380 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Кольшрайбер (Германия, 5) – Фоньини (Италия) – 6:4, 6:4
Лоренци (Италия) – Майер Ф. (Германия) – 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5)
Бартон (Австрия, Q) – Эдмунд (Великобритания) – 7:6 (7:3), 7:6 (7:5)
Элиаш (Португалия, Q) – О`Коннелл (Австралия, Q) – 6:7 (3:7), 6:4, 6:1