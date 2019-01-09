Фоньини и Карреньо Буста вышли в 1/4 финала турнира в Окленде, Чеккинато и Изнер выбыли

Результаты матчей второго круга турнира АТР в Окленде (Новая Зеландия).
Окленд (Новая Зеландия)
Турнир ATP ASB Classic
Призовой фонд 527 880 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Тэйлор Фритц (США) - Джон Изнер (США, 1) - 7:6, 7:6
Теннис Сандгрен (США) - Марко Чеккинато (Италия, 3) - 6:3, 6:3
Леонардо Майер (Аргентина) - Маттео Берреттини (Италия) - 5:7, 7:6, 6:3
Фабио Фоньини (Италия, 2) - Петер Гойовчик (Германия) - 6:2, 3:6, 7:6
Филипп Кольшрайбер (Германия) - Уго Умбер (Франция, Q) - 6:4, 6:4
Кэмерон Норри (Великобритания, WC) - Жоау Соуза (Португалия) - 7:6(7:5), 6:4
Пабло Карреньо Буста (Испания, 4) - Давид Феррер (Испания, WC) - 1:1 отказ 2-го игрока
Ян-Леннард Штруфф (Германия) - Рубин Стэтхэм (Новая Зеландия, WC) - 6:2, 6:1
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