11:31 | Теннис — ATP

Фоньини и Карреньо Буста вышли в 1/4 финала турнира в Окленде, Чеккинато и Изнер выбыли

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Результаты матчей второго круга турнира АТР в Окленде (Новая Зеландия).

Окленд (Новая Зеландия)

Турнир ATP ASB Classic

Призовой фонд 527 880 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Тэйлор Фритц (США) - Джон Изнер (США, 1) - 7:6, 7:6

Теннис Сандгрен (США) - Марко Чеккинато (Италия, 3) - 6:3, 6:3

Леонардо Майер (Аргентина) - Маттео Берреттини (Италия) - 5:7, 7:6, 6:3

Фабио Фоньини (Италия, 2) - Петер Гойовчик (Германия) - 6:2, 3:6, 7:6

Филипп Кольшрайбер (Германия) - Уго Умбер (Франция, Q) - 6:4, 6:4

Кэмерон Норри (Великобритания, WC) - Жоау Соуза (Португалия) - 7:6(7:5), 6:4

Пабло Карреньо Буста (Испания, 4) - Давид Феррер (Испания, WC) - 1:1 отказ 2-го игрока

Ян-Леннард Штруфф (Германия) - Рубин Стэтхэм (Новая Зеландия, WC) - 6:2, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/auckland/2019/

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