Филипп Кольшрайбер: "Посмотрел Тюрнева на Ютубе, но играть против него все равно было странно"

Пятый "сеяный" St. Petersburg Open Филипп Кольшрайбер остался доволен своим стартом на турнире. В первом круге он переиграл малоизвестного россиянина Евгения Тюрнева - 6:1, 6:3.

- Я мало что знал о своем сопернике, но мы живем в эпоху YouTube, я посмотрел видео. К тому же, мой спарринг-партнер Дмитрий кое-что рассказал о сопернике. Но все равно странно играть против теннисиста, которого никто не знает. Конечно, в начале он нервничал и слишком много ошибался. Но он сильный игрок с хорошей подачей, если продолжит в том же духе, будет опасным оппонентом.

- Лично для вас лучше начинать турнир с легкого разминочного матча или лучше было бы побороться подольше?

- Я доволен этим матчем. Я получил опыт игры на Центральном корте и не потратил много сил. (Мария НИКУЛАШКИНА)