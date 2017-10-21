Феррер уступил Шварцману в четвертьфинале турнира в Антверпене

Испанец Давид Феррер в четвертьфинале турнира в Антверпене уступил аргентинцу Диего Шварцману - 5:7, 2:6. Теннисисты провели на корте 1 час 32 минуты.
В полуфинале Шварцман сыграет с греком Стефаносом Циципасом, обыгравшем бельгийца Давида Гоффена - 2:6, 7:6 (7:1), 7:6 (7:4).
Антверпен (Бельгия)
Турнир ATP European Open
Призовой фонд 589 185 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Шварцман (Аргентина, 4) - Феррер (Испания, 5) - 7:5, 6:2
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