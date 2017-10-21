Феррер уступил Шварцману в четвертьфинале турнира в Антверпене

Испанец Давид Феррер в четвертьфинале турнира в Антверпене уступил аргентинцу Диего Шварцману - 5:7, 2:6. Теннисисты провели на корте 1 час 32 минуты.

В полуфинале Шварцман сыграет с греком Стефаносом Циципасом, обыгравшем бельгийца Давида Гоффена - 2:6, 7:6 (7:1), 7:6 (7:4).

Антверпен (Бельгия)

Турнир ATP European Open

Призовой фонд 589 185 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Шварцман (Аргентина, 4) - Феррер (Испания, 5) - 7:5, 6:2