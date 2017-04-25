Феррер, Сеппи и Миша Зверев проиграли во втором круге в Барселоне

Испанец Пабло Карреньо Буста в двух сетах обыграл итальянца Андреаса Сеппи во втором круге турнира ATP в Барселоне. В другом поединке немец Миша Зверев уступил британцу Дэниэлу Эвансу. Представитель ЮАР Кевин Андерсон победил Давида Феррера из Испании, а соотечественник последнего Марсель Гранольерс проиграл французу Бенуа Пэру.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 324 905 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Эванс (Великобритания) – Зверев М. (Германия, 14) – 6:4, 6:4

Карреньо Буста (Испания, 7) – Сеппи (Италия) – 6:4, 6:2

Дутра Силва (Бразилия) – Оливо (Аргентина) – 6:1, 6:1

Андерсон (ЮАР) – Феррер (Испания, 13) – 6:3, 6:4

Пэр (Франция, 17) – Гранолерс (Испания) – 6:3, 7:6 (8:6)