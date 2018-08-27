Феррер прокомментировал решение завершить карьеру

Испанец Давид Феррер, который планирует завершить карьеру в 2019 году, прокомментировал свое решение, назвав свое физическое состояние в качестве основной причины. 36-летний спортсмен проведет последний турнир на грунте в Мадриде или в Барселоне в следующем году.

– Вы замечаете, что не можете реагировать на мячи как прежде, а восстанавливаться после матчей всё тяжелее, – приводит ATP слова Феррера. – Я хочу завершить карьеру в следующем году перед своими людьми на одном из испанских турниров – в Барселоне или Мадриде. Дело не в том, что я показываю плохой теннис, речь о моем физическом состоянии. Я не могу играть более двух матчей подряд, не чувствуя последствий. Я люблю теннис и не хочу уходить, однако уровень, на котором я могу играть, недостаточно высок.

За свою карьеру испанец выиграл 29 турниров ATP, из них 27 – в индивидуальном разряде. В первом круге US Open Феррер встретится с первой ракеткой турнира Рафаэлем Надалем.