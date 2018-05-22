Феррер проиграл Гойовчику на турнире в Женеве

Испанский ветеран Давид Феррер, "посеянный" под четвертым номером на турнире в Женеве, проиграл в стартовом матче представителю Германии Петеру Гойовчику – 2:6, 4:6. Другой "сеяный" испанец Альберт Рамос Винолас в матче первого круга смог взять всего три гейма у венгра Мартона Фучовича – 1:6, 2:6.
Женева (Швейцария)
Турнир ATP Banque Eric Sturdza Geneva Open
Призовой фонд 501 345 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Лукаш Росол (Чехия, Q) – Иржи Веселы (Чехия) – 2:6, 7:6(8:6), 7:6(7:4)
Стив Джонсон (США, 6) – Мариуш Копил (Румыния) – 7:6(7:4), 6:3
Мартон Фучович (Венгрия) – Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 5) – 6:1, 6:2
Второй круг
Петер Гойовчик (Германия) – Давид Феррер (Испания, 4, WC) – 6:2, 6:4
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