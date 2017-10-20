Феррер обыграл Дарсиса и вышел в четвертьфинал турнира в Антверпене

Испанец Давид Феррер во втором круге турнира в Антверпене одержал победу над бельгийцем Стивом Дарсисом - 7:5, 5:7, 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 31 минуту.

В четвертьфинале Феррер сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом, обыгравшем американца Эрнесто Эскобедо - 6:3, 7:6 (7:5).

Антверпен (Бельгия)

Турнир ATP European Open

Призовой фонд 589 185 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Шварцман (Аргентина, 4) - Эскобедо (США) - 6:3, 7:6 (7:5)

Цонга (Франция, 2, WC) - Де Шеппер (Франция, Q) - 6:4, 6:3

Гоффен (Бельгия, 1) - Тиафо (США, WC) - 7:6 (7:1), 6:2

Феррер (Испания, 5) - Дарсис (Бельгия) - 7:5, 5:7, 6:3