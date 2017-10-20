Феррер обыграл Дарсиса и вышел в четвертьфинал турнира в Антверпене

Испанец Давид Феррер во втором круге турнира в Антверпене одержал победу над бельгийцем Стивом Дарсисом - 7:5, 5:7, 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 31 минуту.
В четвертьфинале Феррер сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом, обыгравшем американца Эрнесто Эскобедо - 6:3, 7:6 (7:5).
Антверпен (Бельгия)
Турнир ATP European Open
Призовой фонд 589 185 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Шварцман (Аргентина, 4) - Эскобедо (США) - 6:3, 7:6 (7:5)
Цонга (Франция, 2, WC) - Де Шеппер (Франция, Q) - 6:4, 6:3
Гоффен (Бельгия, 1) - Тиафо (США, WC) - 7:6 (7:1), 6:2
Феррер (Испания, 5) - Дарсис (Бельгия) - 7:5, 5:7, 6:3
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