Феррер не смог выйти во второй круг турнира в Торонто

Испанец Давид Феррер проиграл американцу Брэдли Клану в первом круге турнира в Торонто. В другой встрече француз Пьер-Юге Эрбер одолел Альберта Рамоса-Виньоласа. Оба победителя пробились в основную сетку через квалификацию.

Торонто (Канада)

Турнир ATP Rogers Cup

Призовой фонд 5 315 025 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Брэдли Клан (США, Q) - Давид Феррер (Испания) - 7:6 (7:5), 6:4

Пьер-Юге Эрбер (Франция, Q) - Альберт Рамос-Виньолас (Испания) - 4:6, 6:3, 6:4