01:46 | Теннис — ATP

Феррер не смог выйти во второй круг турнира в Торонто


Испанец Давид Феррер проиграл американцу Брэдли Клану в первом круге турнира в Торонто. В другой встрече француз Пьер-Юге Эрбер одолел Альберта Рамоса-Виньоласа. Оба победителя пробились в основную сетку через квалификацию.

Торонто (Канада) 

Турнир ATP Rogers Cup 

Призовой фонд 5 315 025 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Брэдли Клан (США, Q) - Давид Феррер (Испания) - 7:6 (7:5), 6:4

Пьер-Юге Эрбер (Франция, Q) - Альберт Рамос-Виньолас (Испания) - 4:6, 6:3, 6:4

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