Феррер, Монфис и Киргиос - во втором круге турнира в Монреале

Испанский теннисист Давид Феррер в первом круге турнира АТР в Монреале обыграл Кайла Эдмунда из Великобритании - 6:7 (5:7), 6:4, 6:3. Также в следующий раунд пробились Ник Киргиос (Австралия), Миша Зверев (Германия), Робин Хаасе (Голландия), Джаред Дональдсон (США), Бенуа Пэр (Франция), Райан Харрисон (США) и Гаэль Монфис (Франция).
Монреаль (Канада)
Турнир ATP Rogers Cup
Призовой фонд 4 662 300 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Феррер (Испания) - Эдмунд (Великобритания) - 6:7 (5:7), 6:4, 6:3
Харрисон Р. (США) - Фаббиано (Италия, Q) - 6:3, 7:5
Монфис Г. (Франция) - Джонсон (США) - 2:6, 7:6 (7:1), 6:1
Пэр (Франция) - Янг (США) - 6:3, 5:7, 6:4
Зверев М. (Германия) - Гомбош (Словакия, Q) - 6:4, 6:7 (5:7), 6:3
Дональдсон (США) - Пуйе (Франция, 13) - 7:6 (7:5), 7:6 (10:8)
Хаасе (Голландия) - Рамос-Виньолас (Испания) - 6:3, 6:3
Киргиос (Австралия, 16) - Троицки (Сербия) - 6:1, 6:2