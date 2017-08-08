Феррер, Монфис и Киргиос - во втором круге турнира в Монреале

Испанский теннисист Давид Феррер в первом круге турнира АТР в Монреале обыграл Кайла Эдмунда из Великобритании - 6:7 (5:7), 6:4, 6:3. Также в следующий раунд пробились Ник Киргиос (Австралия), Миша Зверев (Германия), Робин Хаасе (Голландия), Джаред Дональдсон (США), Бенуа Пэр (Франция), Райан Харрисон (США) и Гаэль Монфис (Франция).

Монреаль (Канада)

Турнир ATP Rogers Cup

Призовой фонд 4 662 300 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Феррер (Испания) - Эдмунд (Великобритания) - 6:7 (5:7), 6:4, 6:3

Харрисон Р. (США) - Фаббиано (Италия, Q) - 6:3, 7:5

Монфис Г. (Франция) - Джонсон (США) - 2:6, 7:6 (7:1), 6:1

Пэр (Франция) - Янг (США) - 6:3, 5:7, 6:4

Зверев М. (Германия) - Гомбош (Словакия, Q) - 6:4, 6:7 (5:7), 6:3

Дональдсон (США) - Пуйе (Франция, 13) - 7:6 (7:5), 7:6 (10:8)

Хаасе (Голландия) - Рамос-Виньолас (Испания) - 6:3, 6:3

Киргиос (Австралия, 16) - Троицки (Сербия) - 6:1, 6:2