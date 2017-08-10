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Феррер, Димитров и Андерсон - в третьем круге турнира в Монреале

Испанский теннисист Давид Феррер во втором круге турнира АТР в Монреале обыграл американца Джека Сока7:6 (9:7), 3:6, 6:1. В еще одном поединке болгарин Григор Димитров одержал победу над Мишей Зверевым из Германии. Кроме того, представитель ЮАР Кевин Андерсон переиграл испанца Пабло Карреньо Бусту.

Монреаль (Канада) 

Турнир ATP Rogers Cup 

Призовой фонд 4 662 300 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Феррер (Испания) - Сок (США, 15) - 7:6 (9:7), 3:6, 6:1

Димитров (Болгария, 7) - Зверев М. (Германия) - 6:3, 3:6, 6:3

Андерсон Кев. (ЮАР) - Карреньо Буста (Испания, 11) - 6:3, 7:6 (8:6)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/canada/2017/

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