Федерер, Зверев, Рублев и Хачанов - в заявочном листе турнира в Галле

Организаторы турнира в Галле, который пройдет с 18 по 24 июня, опубликовали заявочный лист. В него вошли двое россиян – Андрей Рублев и Карен Хачанов. На Gerry Weber Open-2017 Рублев и Хачанов играли друг с другом в четвертьфинале.

Кроме них, в Галле выступят прошлогодние финалисты Роджер Федерер и Александр Зверев, Доминик Тим, Джон Изнер, Роберто Баутиста Агут, Лукас Пуй, Кеи Нишикори, Хьен Чун, Филипп Кольшрайбер, Ришар Гаске, Борна Чорич и Стефанос Циципас.

Gerry Weber Open является для теннисистов важным этапом подготовки к Уимблдону.