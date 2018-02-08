Федерер заявился в Роттердам и может стать самым возрастным первым номером рейтинга

Швейцарец Роджер Федерер получил wild card на турнире в Роттердаме, который пройдет с 12 по 18 февраля. В том случае, если Федерер дойдет до полуфинала, он станет первой ракеткой мира. Для этого швейцарцу нужно выиграть три матча.

Как информирует официальный сайт ATP, 36-летний Федерер может стать самым возрастным игроком, поднявшимся на первое место в рейтинге. В данный момент рекорд принадлежит американцу Андре Агасси, который занимал высшую ступень в 33 года.

Отметим, что Федерер лично обратился к организаторам турнира с просьбой предоставить ему wild card.