Федерер завоевал 97-й титул в карьере, обыграв Димитрова в Роттердаме

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в финале турнира АТР в Роттердаме обыграл болгарина Григора Димитрова - 6:2, 6:2. Для победы ему хватило 54 минут.

Для Федерера это 97-й титул в его карьере. Швейцарец по итогам этой недели возглавит рейтинг АТР. Он станет самой возрастной первой ракеткой мира.

Роттердам (Голландия)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 1 862 925 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Роджер Федерер (Швейцария, 1) - Григор Димитров (Болгария, 2) - 6:2, 6:2