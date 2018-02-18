Федерер завоевал 97-й титул в карьере, обыграв Димитрова в Роттердаме

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в финале турнира АТР в Роттердаме обыграл болгарина Григора Димитрова - 6:2, 6:2. Для победы ему хватило 54 минут.
Для Федерера это 97-й титул в его карьере. Швейцарец по итогам этой недели возглавит рейтинг АТР. Он станет самой возрастной первой ракеткой мира.
Роттердам (Голландия)
Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament
Призовой фонд 1 862 925 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Роджер Федерер (Швейцария, 1) - Григор Димитров (Болгария, 2) - 6:2, 6:2
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
21:37
baronurgensburg
Величайший из величайших!!! Здорово жить в эпоху такого МАСТЕРА
21:13
Бней Иегуда
Атец!))
20:33
Долго наблюдал за идиотами на эт
Дедушка Велик!
20:01
Читатель.
Коннорсу можно начинать волноваться за свои рекорды по титулам АТП, сыгранным и выигранным матчам )
20:00
tryam
король....
19:51
Lennon
Ждём соточку!
19:30
qwerasd557
Браво Роджер!!!!!!!!!! Ждем сотню!
19:10