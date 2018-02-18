18:52 | Теннис — ATP

Федерер завоевал 97-й титул в карьере, обыграв Димитрова в Роттердаме

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Швейцарский теннисист Роджер Федерер в финале турнира АТР в Роттердаме обыграл болгарина Григора Димитрова - 6:2, 6:2. Для победы ему хватило 54 минут.

Для Федерера это 97-й титул в его карьере. Швейцарец по итогам этой недели возглавит рейтинг АТР. Он станет самой возрастной первой ракеткой мира.

Роттердам (Голландия) 

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament 

Призовой фонд 1 862 925 евро 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Финал 

Роджер Федерер (Швейцария, 1) - Григор Димитров (Болгария, 2) - 6:2, 6:2

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
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let6zoehpq0h7xj

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog

21:37

baronurgensburg

Величайший из величайших!!! Здорово жить в эпоху такого МАСТЕРА

21:13

Бней Иегуда

Атец!))

20:33

Долго наблюдал за идиотами на эт

Дедушка Велик!

20:01

Читатель.

Коннорсу можно начинать волноваться за свои рекорды по титулам АТП, сыгранным и выигранным матчам )

20:00

tryam

король....

19:51

Lennon

Ждём соточку!

19:30

qwerasd557

Браво Роджер!!!!!!!!!! Ждем сотню!

19:10

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