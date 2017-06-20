Федерер вышел во второй круг турнира в Халле

Роджер Федерер в первом круге турнира в Халле переиграл Юити Сугиту – 6:3, 6:1. Во втором круге швейцарец встретится с немцем Мишей Зверевым, который в первом круге оказался сильнее Паоло Лоренци – 6:3, 6:2.

Халле (Германия)

Турнир ATP Gerry Weber Open

Призовой фонд 1 836 660 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Федерер (Швейцария, 1) – Сугита (Япония, LL) – 6:3, 6:1

Пуйе (Франция, 6) – Штруфф (Германия) – 1:6, 6:3, 6:4

Зверев А. (Германия, 4) – Лоренци (Италия) – 6:3, 6:2

Майер Ф. (Германия) – Пэр (Франция) – 6:0, 6:4