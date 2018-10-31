Федерер вышел в третий раунд турнира в Париже благодаря отказу Раонича

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Швейцарский теннисист Роджер Федерер без борьбы вышел в третий раунд турнира серии Masters в Париже. Его соперник по второму раунд Милош Раонич снялся из-за проблем со здоровьем.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 4 872 105 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Роджер Федерер (Швейцария, 3) - Милош Раонич (Канада) - 0:0 отказ 2-го игрока
Григор Димитров (Болгария, 9) - Роберто Баутиста Агут (Испания) - 7:6 (12:10), 6:4
Александр Зверев (Германия, 4) - Фрэнсис Тиафо (США) - 6:4, 6:4
Джон Изнер (США, 8) - Михаил Кукушкин (Казахстан) - 6:3, 6:7(2:6), 7:6(7:1)
Кеи Нишикори (Япония, 10) - Адриан Маннарино (Франция) - 7:5, 6:4
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