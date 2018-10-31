Федерер вышел в третий раунд турнира в Париже благодаря отказу Раонича

Швейцарский теннисист Роджер Федерер без борьбы вышел в третий раунд турнира серии Masters в Париже. Его соперник по второму раунд Милош Раонич снялся из-за проблем со здоровьем.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 4 872 105 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Роджер Федерер (Швейцария, 3) - Милош Раонич (Канада) - 0:0 отказ 2-го игрока

Григор Димитров (Болгария, 9) - Роберто Баутиста Агут (Испания) - 7:6 (12:10), 6:4

Александр Зверев (Германия, 4) - Фрэнсис Тиафо (США) - 6:4, 6:4

Джон Изнер (США, 8) - Михаил Кукушкин (Казахстан) - 6:3, 6:7(2:6), 7:6(7:1)

Кеи Нишикори (Япония, 10) - Адриан Маннарино (Франция) - 7:5, 6:4