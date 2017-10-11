Федерер вышел в третий круг турнира в Шанхае, обыграв Шварцмана

Швейцарец Рождер Федерер победил аргентинца Диего Себастьяна Шварцмана во втором круге турнира в Шанхае со счетом 7:6, 6:4. В следующем раунде он встретится с украинцем Александром Долгополовым.
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Shanghai Rolex Masters
Призовой фонд 6 216 400 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Джонсон (США) - У Ди (Китай, WC) - 6:2, 6:1
Федерер (Швейцария, 2) - Шварцман (Аргентина) - 7:6, 6:4
Изнер (США, 12) - Циципас (Греция, Q) - 7:6, 7:6
Троицки (Сербия) - Тим (Австрия, 5) - 6:3, 3:6, 7:6
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