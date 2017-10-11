Федерер вышел в третий круг турнира в Шанхае, обыграв Шварцмана

Швейцарец Рождер Федерер победил аргентинца Диего Себастьяна Шварцмана во втором круге турнира в Шанхае со счетом 7:6, 6:4. В следующем раунде он встретится с украинцем Александром Долгополовым.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Shanghai Rolex Masters

Призовой фонд 6 216 400 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Джонсон (США) - У Ди (Китай, WC) - 6:2, 6:1

Федерер (Швейцария, 2) - Шварцман (Аргентина) - 7:6, 6:4

Изнер (США, 12) - Циципас (Греция, Q) - 7:6, 7:6

Троицки (Сербия) - Тим (Австрия, 5) - 6:3, 3:6, 7:6