Федерер вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Швейцарский теннисист Роджер Федерер во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграл аргентинца Федерико Дельбониса - 6:3, 7:6 (8:6). В следующем раунде он встретится с сербом Филипом Краиновичем.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 7 972 535 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Роджер Федерер (Швейцария) - Федерико Дельбонис (Аргентина) - 6:3, 7:6 (8:6)

Леонардо Майер (Аргентина) - Рубен Бемельманс (Бельгия) - 6:4, 6:1