02:43 | Теннис — ATP

Федерер вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

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Швейцарский теннисист Роджер Федерер во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграл аргентинца Федерико Дельбониса6:3, 7:6 (8:6). В следующем раунде он встретится с сербом Филипом Краиновичем.

Индиан-Уэллс (США) 

Турнир ATP BNP Paribas Open 

Призовой фонд 7 972 535 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Роджер Федерер (Швейцария) - Федерико Дельбонис (Аргентина) - 6:3, 7:6 (8:6)

Леонардо Майер (Аргентина) - Рубен Бемельманс (Бельгия) - 6:4, 6:1

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Bee

Тяжеловато. Неудобный соперник для Феди, один из немногих, у которых баланс встреч не отрицательный, даже с учетом сегодняшнего поражения.

04:22

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