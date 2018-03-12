Федерер вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Швейцарский теннисист Роджер Федерер во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграл аргентинца Федерико Дельбониса - 6:3, 7:6 (8:6). В следующем раунде он встретится с сербом Филипом Краиновичем.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 7 972 535 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Роджер Федерер (Швейцария) - Федерико Дельбонис (Аргентина) - 6:3, 7:6 (8:6)
Леонардо Майер (Аргентина) - Рубен Бемельманс (Бельгия) - 6:4, 6:1
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Bee
Тяжеловато. Неудобный соперник для Феди, один из немногих, у которых баланс встреч не отрицательный, даже с учетом сегодняшнего поражения.
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