23:10 | Теннис — ATP

Федерер вышел в финал турнира в Роттердаме


Швейцарец Роджер Федерер переиграл в двух сетах итальянца Анреаса Сеппи в полуфинале турнира в Роттердаме. Матч длился 1 час 26 минут.

В финале он сыграет с болгарином Григором Димитровым.

Напомним, что 16 февраля Федерер стал самой возрастной первой ракеткой мира в истории. 36-летний спортсмен побил рекорд американца Андре Агасси, который был первой ракеткой мира в возрасте 33 лет и 133 дней.

Роттердам (Голландия) 

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament 

Призовой фонд 1 862 925 евро 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Полуфинал 

Роджер Федерер (Швейцария, 1) - Андреас Сеппи (Италия, LL) - 6:3, 7:6 (7:3)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/rotterdam/2018/

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