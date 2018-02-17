Федерер вышел в финал турнира в Роттердаме

Швейцарец Роджер Федерер переиграл в двух сетах итальянца Анреаса Сеппи в полуфинале турнира в Роттердаме. Матч длился 1 час 26 минут.

В финале он сыграет с болгарином Григором Димитровым.

Напомним, что 16 февраля Федерер стал самой возрастной первой ракеткой мира в истории. 36-летний спортсмен побил рекорд американца Андре Агасси, который был первой ракеткой мира в возрасте 33 лет и 133 дней.

Роттердам (Голландия)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 1 862 925 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Роджер Федерер (Швейцария, 1) - Андреас Сеппи (Италия, LL) - 6:3, 7:6 (7:3)