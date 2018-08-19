03:35 | Теннис — ATP

Федерер вышел в финал турнира в Цинциннати, где сыграет с Джоковичем


Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в финал турнира АТР в Циницннати. В полуфинале он встречался с бельгийцем Давидом Гоффеном, который во втором сете отказался от продолжения борьбы.

В финале Федерер сыграет с Новаком Джоковичем. Серб ранее обыграл хорвата Марина Чилича.

Цинциннати (США) 

Турнир ATP Western & Southern Open 

Призовой фонд 5 669 360 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Полуфинал 

Роджер Федерер (Швейцария) - Давид Гоффен (Бельгия) - 7:6 (7:3), 1:1, отказ 2-го игрока

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