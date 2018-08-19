Федерер вышел в финал турнира в Цинциннати, где сыграет с Джоковичем

Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в финал турнира АТР в Циницннати. В полуфинале он встречался с бельгийцем Давидом Гоффеном, который во втором сете отказался от продолжения борьбы.
В финале Федерер сыграет с Новаком Джоковичем. Серб ранее обыграл хорвата Марина Чилича.
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 5 669 360 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Роджер Федерер (Швейцария) - Давид Гоффен (Бельгия) - 7:6 (7:3), 1:1, отказ 2-го игрока
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