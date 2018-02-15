00:05 | Теннис — ATP

Федерер всего за 47 минут выиграл первый матч в Роттердаме


Швейцарец Роджер Федерер вышел во второй круг турнира в Роттердаме. Со счетом 6:1, 6:2 первый номер "посева" обыграл бельгийца Рубена Бемельманса за 47 минут. Федерер выполнил шесть эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и выиграл 21 из 23 мячей после попадания первой подачи. Напомним, что в случае выхода в полуфинал Федерер станет первой ракеткой мира.

Роттердам (Голландия) 

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament 

Призовой фонд 1 862 925 евро 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Роджер Федерер (Швейцария, 1) - Рубен Бемельманс (Бельгия, Q) - 6:1, 6:2

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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