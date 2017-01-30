Федерер возглавил чемпионскую гонку, Надаль поднялся на 90 позиций

Испанец Рафаэль Надаль поднялся на 90 позиций в чемпионской гонке после финала Australian Open. Новая версия гонки была опубликована на официальном сайте ассоциации в понедельник.

Возглавил гонку победитель турнира в Мельбурне швейцарец Роджер Федерер. На третьей позиции расположился болгарский теннисист Григор Димитров.

На 24 позиции поднялся швейцарец Стэн Вавринка, занимающий теперь четвертое место. Следом идет канадец Милош Раонич, поднявшийся на 23 позиции. Серьезно улучшил своей положение в рейтинге Миша Зверев, совершивший рывок на 108 позиций. Лучший из россиян – Даниил Медведев – занимает в обновленном рейтинге 23-ю строчку.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 30 января:

1 (-). Роджер Федерер (Швейцария) – 2000 очков

2 (92). Рафаэль Надаль (Испания) – 1245

3 (1). Григор Димитров (Болгария) – 970

4 (28). Стэн Вавринка (Швейцария) – 810

5 (28). Милош Раонич (Канада) – 450

6 (1). Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 430

7 (92) Жо-Вилфрид Цонга (Франция) – 405

8 (116). Миша Зверев (Германия) – 400

9 (224) Давид Гоффен (Бельгия) – 380

10 (1) Джек Сок (США) – 340...

23 (6) Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) – 200...

24 (54) Андрей РУБЛЕВ (Россия) – 195...

57 (32). Андрей КУЗНЕЦОВ (Россия) – 100…

97 (230). Карен ХАЧАНОВ (Россия) – 65…