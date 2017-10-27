Федерер в трех сетах победил Маннарино в четвертьфинале турнира в Базеле

Швейцарец Роджер Федерер обыграл француза Адриана Маннарино в четвертьфинале турнира в Базеле. Он проиграл первый сет, но смог взять два следующих – 4:6, 6:1, 6:3.

В полуфинале первый "сеяный" сыграет с победителем матча Давид Гоффен (Бельгия) – Джек Сок (США).

Базель (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Indoors Basel

Призовой фонд 1 837 425 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Федерер (Швейцария, 1) – Маннарино (Франция, 7) – 4:6, 6:1, 6:3