Федерер в трех сетах победил Маннарино в четвертьфинале турнира в Базеле

Швейцарец Роджер Федерер обыграл француза Адриана Маннарино в четвертьфинале турнира в Базеле. Он проиграл первый сет, но смог взять два следующих – 4:6, 6:1, 6:3.
В полуфинале первый "сеяный" сыграет с победителем матча Давид Гоффен (Бельгия) – Джек Сок (США).
Базель (Швейцария)
Турнир ATP Swiss Indoors Basel
Призовой фонд 1 837 425 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Федерер (Швейцария, 1) – Маннарино (Франция, 7) – 4:6, 6:1, 6:3
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