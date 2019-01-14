Федерер в трех сетах победил Истомина на Australian Open

Швейцарец Роджер Федерер вышел во второй круг Australian Open. Третья ракетка турнира в трех сетах обыграл Дениса Истомина из Узбекистана.

Федерер шесть раз выиграл Australian Open, включая два последних розыгрыша турнира. Во втором круге соперником Федерера станет победитель квалификации Даниэль Эванс.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Роджер Федерер (Швейцария, 3) - Денис Истомин (Узбекистан) - 6:3, 6:4, 6:4