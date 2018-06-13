Федерер в трех сетах обыграл Мишу Зверева во втором раунде турнира в Штутгарте

Швейцарский теннисист Роджер Федерер обыграл представителя Германии Мишу Зверева (3:6, 6:4, 6:2) во втором раунде турнира ATP в Штутгарте (Германия). Игра продолжалась один час и 35 минут.

В следующем раунде швейцарец сыграет с победителем пары Гвидо Пелья (Аргентина) - Праджнеш Гуннесваран (Индия).

Штутгарт (Германия)

Турнир ATP Mercedes Cup

Призовой фонд 656 015 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Роджер Федерер (Швейцария, 1) - Миша Зверев (Германия) - 3:6, 6:4, 6:2

Денис Истомин (Узбекистан) - Флориан Майер (Германия) - 6:3, 6:4

Милош Раонич (Канада, 7) - Мирза Башич (Босния и Герцеговина) - 7:6(10:8), 6:2

Первый круг

Милош Раонич (Канада, 7) - Мирза Башич (Босния и Герцеговина) - 7:6(10:8), 6:2

Бенуа Пэр (Франция) - Тэйлор Фритц (США) - 6:7(4:7), 6:3, 6:2

Максимилиан Мартерер (Германия) - Виктор Галович (Хорватия, LL) - 3:6, 6:4, 6:1

Фелисиано Лопес (Испания, 8) - Виктор Троицки (Сербия) - 6:1, отказ 2-го игрока