Федерер - в полуфинале турнира в Штутгарте

Швейцарец Роджер Федерер победил Гвидо Пелью в четвертьфинале турнира в Штутгарте. Вторая ракетка мира в полуфинале встретится с победителем матча Ник Киргиос - Фелисиано Лопес.

В другом полуфинале встретятся Милош Раонич и Лукас Пуйе.

Штутгарт (Германия)

Турнир ATP Mercedes Cup

Призовой фонд 656 015 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Роджер Федерер (Швейцария, 1) - Гвидо Пелья (Аргентина) - 6:4, 6:4

Милош Раонич (Канада, 7) - Томаш Бердых (Чехия, 3, WC) - 7:6 (7:2), 7:6 (7:1)

Лукас Пуйе (Франция, 2) - Денис Истомин (Узбекистан) - 6:4, 6:7 (5:7), 6:3