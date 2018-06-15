Федерер - в полуфинале турнира в Штутгарте

Швейцарец Роджер Федерер победил Гвидо Пелью в четвертьфинале турнира в Штутгарте. Вторая ракетка мира в полуфинале встретится с победителем матча Ник Киргиос - Фелисиано Лопес.
В другом полуфинале встретятся Милош Раонич и Лукас Пуйе.
Штутгарт (Германия)
Турнир ATP Mercedes Cup
Призовой фонд 656 015 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Роджер Федерер (Швейцария, 1) - Гвидо Пелья (Аргентина) - 6:4, 6:4
Милош Раонич (Канада, 7) - Томаш Бердых (Чехия, 3, WC) - 7:6 (7:2), 7:6 (7:1)
Лукас Пуйе (Франция, 2) - Денис Истомин (Узбекистан) - 6:4, 6:7 (5:7), 6:3
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