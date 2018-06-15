17:49 | Теннис — ATP

Федерер - в полуфинале турнира в Штутгарте


Швейцарец Роджер Федерер победил Гвидо Пелью в четвертьфинале турнира в Штутгарте. Вторая ракетка мира в полуфинале встретится с победителем матча Ник Киргиос - Фелисиано Лопес. 

В другом полуфинале встретятся Милош Раонич и Лукас Пуйе.

Штутгарт (Германия) 

Турнир ATP Mercedes Cup 

Призовой фонд 656 015 евро 

Открытые корты, трава 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Роджер Федерер (Швейцария, 1) - Гвидо Пелья (Аргентина) - 6:4, 6:4

Милош Раонич (Канада, 7) - Томаш Бердых (Чехия, 3, WC) - 7:6 (7:2), 7:6 (7:1)

Лукас Пуйе (Франция, 2) - Денис Истомин (Узбекистан) - 6:4, 6:7 (5:7), 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/stuttgart/2018/

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