Федерер сыграет с Гоффеном в полуфинале турнира в Цинциннати

Бельгиец Давид Гоффен переиграл аргентинца Хуана Мартина Дель Потро в матче 1/4 финала турнира в Цинциннати. За право сыграть в финале он поборется с швейцарцем Роджером Федерером, обыгравшем соотечественника Стэна Вавринку.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 5 669 360 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1/4 финала

Давид Гоффен (Бельгия) - Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) - 7:6 (7:5), 7:6 (7:4)

Роджер Федерер (Швейцария) - Стэн Вавринка (Швейцария) - 6:7 (2:7), 7:6 (8:6), 6:2