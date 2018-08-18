07:00 | Теннис — ATP

Федерер сыграет с Гоффеном в полуфинале турнира в Цинциннати


Бельгиец Давид Гоффен переиграл аргентинца Хуана Мартина Дель Потро в матче 1/4 финала турнира в Цинциннати. За право сыграть в финале он поборется с швейцарцем Роджером Федерером, обыгравшем соотечественника Стэна Вавринку.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 5 669 360 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1/4 финала 

Давид Гоффен (Бельгия) - Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) - 7:6 (7:5), 7:6 (7:4)

Роджер Федерер (Швейцария) - Стэн Вавринка (Швейцария) - 6:7 (2:7), 7:6 (8:6), 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/cincinnati/2018/

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